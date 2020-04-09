Рынок недвижимости в Екатеринбурге: что делать риелторам и застройщикам в условиях самоизоляции. Продавать или покупать квартиры? Как совершать сделки с недвижимостью удаленно?
Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева и руководитель группы компаний «Априори» Сергей Козлов на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» о том, как живет рынок недвижимости в нерабочие дни
Рынок недвижимости в Екатеринбурге: что делать риелторами и застройщикам в условиях самоизоляции. Продавать или покупать квартиры? Как совершать сделки с недвижимостью удаленно?