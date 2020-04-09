2020-04-09T11:49:20+03:00
Полезное радио: Территория
Андрей БЕЛОУСОВ

Рынок недвижимости в Екатеринбурге: что делать риелторам и застройщикам в условиях самоизоляции. Продавать или покупать квартиры? Как совершать сделки с недвижимостью удаленно?

Городская средаГородская среда

Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева и руководитель группы компаний «Априори» Сергей Козлов на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» о том, как живет рынок недвижимости в нерабочие дни

Рынок недвижимости в Екатеринбурге: что делать риелторами и застройщикам в условиях самоизоляции. Продавать или покупать квартиры? Как совершать сделки с недвижимостью удаленно?

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Полезное радио: Территория

Тема: Рынок недвижимости в Екатеринбурге: что делать риелторам и застройщикам в условиях самоизоляции. Продавать или покупать квартиры? Как совершать сделки с недвижимостью удаленно?

В студии: Андрей БЕЛОУСОВ
07:30
21:30
8 Апреля 2020 14:03 - 14:44

Полезное радио: Территория

Тема: Можно ли не платить за услуги ЖКХ из-за COVID-19? Спишут ли пени?Отключат ли воды и свет у должников? Что делать с долгами по ЖКХ, если лишился работы? Отвечает депутат Гордумы Екатеринбурга

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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