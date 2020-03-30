Депутат Госдумы: как жить в условиях самоизоляции и дистанционной работы, как сохранить зарплату и оформить больничный по коронавирусу
Депутат Государственной Думы РФ и председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказывает слушателям радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» как изменилась работа народных избранников в связи с коронавирусом.
Депутат Госдумы: как жить в условиях самоизоляции и дистанционной работы, как сохранить зарплату и оформить больничный по коронавирусу