2020-03-30T18:59:25+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Депутат Госдумы: как жить в условиях самоизоляции и дистанционной работы, как сохранить зарплату и оформить больничный по коронавирусу

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Депутат Государственной Думы РФ и председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказывает слушателям радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» как изменилась работа народных избранников в связи с коронавирусом.

Депутат Госдумы: как жить в условиях самоизоляции и дистанционной работы, как сохранить зарплату и оформить больничный по коронавирусу

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