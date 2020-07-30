Как вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Екатеринбурге: отвечает транспортная прокуратура
Вера Гасникова, Мария Антонова, Виктория ЧепчуговаФото: Павел Кислицын
Старший помощник Уральского транспортного прокурора Мария Антонова, заместитель коммерческого директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Виктория Чепчугова и пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»
Как вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Екатеринбурге: отвечает транспортная прокуратура
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