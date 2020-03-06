Капитан вооруженных сил России, чемпионка по парашютному спорту из Екатеринбурга: "Когда падаешь в болото, главное, чтобы тушь на глазах не размазалась"
Военнослужащая, парашютистка Евгения Фурман рассказала про поездку на Всемирные военные игры в Ухани, как побороть страх высоты, на какой секунде раскрывать парашют и как приземлиться в метку в 2 сантиметра
Капитан вооруженных сил России, чемпионка по парашютному спорту из Екатеринбурга: "Когда падаешь в болото, главное, чтобы тушь на глазах не размазалась"