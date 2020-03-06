2020-03-06T14:09:45+03:00
Главное - вовремя. Екатеринбург
Роман СУХИХДмитрий ГУСЕВ

Капитан вооруженных сил России, чемпионка по парашютному спорту из Екатеринбурга: "Когда падаешь в болото, главное, чтобы тушь на глазах не размазалась"

Евгения ФурманЕвгения ФурманФото: Павел Кислицын

Военнослужащая, парашютистка Евгения Фурман рассказала про поездку на Всемирные военные игры в Ухани, как побороть страх высоты, на какой секунде раскрывать парашют и как приземлиться в метку в 2 сантиметра

Капитан вооруженных сил России, чемпионка по парашютному спорту из Екатеринбурга: "Когда падаешь в болото, главное, чтобы тушь на глазах не размазалась"

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