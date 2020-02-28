Как оторвать молодежь от гаджетов с помощью пропаганды здорового образа жизни, волонтерства и работе в педагогических отрядах
Елена Никифорова и Екатерин Евдокимова
Елена Никифорова, заведующая отделением цифровой экономики и сетевых технологи, руководитель студенческого отряда "Арктур" и Екатерина Евдокимова, педагог-организатор, руководитель молодежного добровольческого движения "Апельсин" на радио "Комсомольская п
Как оторвать молодежь от гаджетов с помощью пропаганды здорового образа жизни, волонтерства и работе в педагогических отрядах
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