2020-02-21T10:42:18+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Экскурсоводы не нужны: в Екатеринбургском музее изобразительных искусств взяли на вооружение технологии дополненной реальности и оживили шедевры русского авангарда.

культурные людикультурные люди

Во всемирный день экскурсовода на радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" говорим с директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никитой Корытиным и куратором проекта «На связи с искусством» (Tele2 ) Евгенией Ждакаевой

Экскурсоводы не нужны: в Екатеринбургском музее изобразительных искусств взяли на вооружение технологии дополненной реальности и оживили шедевры русского авангарда.

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