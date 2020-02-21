Экскурсоводы не нужны: в Екатеринбургском музее изобразительных искусств взяли на вооружение технологии дополненной реальности и оживили шедевры русского авангарда.
Во всемирный день экскурсовода на радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" говорим с директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никитой Корытиным и куратором проекта «На связи с искусством» (Tele2 ) Евгенией Ждакаевой
Экскурсоводы не нужны: в Екатеринбургском музее изобразительных искусств взяли на вооружение технологии дополненной реальности и оживили шедевры русского авангарда.