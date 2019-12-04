2019-12-04T14:34:26+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Уральские школьники строят космические ракеты, изучают Арктику и изобретают бионические протезы

Бебнева Наталия Андреевна и Слизько Александр НиколаевичБебнева Наталия Андреевна и Слизько Александр НиколаевичФото: Павел Кислицын

Заместитель директора по проектной деятельности Дворца молодежи Александр Слизько и главный специалист по работе с молодежью УрФУ Наталия Бебнева про Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Уральские школьники строят космические ракеты, изучают Арктику и изобретают бионические протезы

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21 Ноября 2019 12:03 - 12:45

Гость в студии - Екатеринбург

Тема: Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева и управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов на радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге обсудили вопросы ипотечного кредитования.

В студии: Андрей БЕЛОУСОВ
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