Уральские школьники строят космические ракеты, изучают Арктику и изобретают бионические протезы
Бебнева Наталия Андреевна и Слизько Александр НиколаевичФото: Павел Кислицын
Заместитель директора по проектной деятельности Дворца молодежи Александр Слизько и главный специалист по работе с молодежью УрФУ Наталия Бебнева про Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы»
Уральские школьники строят космические ракеты, изучают Арктику и изобретают бионические протезы
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