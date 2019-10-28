Как в первом на Урале городе развивают туризм
ЭфирФото: Павел Кислицын
О событийном, ремесленном, религиозном туризме на радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге рассказывает генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.
Гость в студии, Екатеринбург, 28.10
00:00
00:00
Невьянск – первый на Среднем Урале город-завод, известный на весь мир наклонной башней, особой техникой росписи икон и гончарными изделиями. Как небольшому провинциальному городу стать туристической меккой и любимым местом отдыха иностранных дипломатов?