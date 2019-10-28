Как в первом на Урале городе развивают туризм

28 Окт. 14:26 2019-10-28T14:33:08+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии, Екатеринбург, 28.10 00:00 00:00

Невьянск – первый на Среднем Урале город-завод, известный на весь мир наклонной башней, особой техникой росписи икон и гончарными изделиями. Как небольшому провинциальному городу стать туристической меккой и любимым местом отдыха иностранных дипломатов?