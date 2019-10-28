2019-10-28T14:33:08+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Как в первом на Урале городе развивают туризм

ЭфирЭфирФото: Павел Кислицын

О событийном, ремесленном, религиозном туризме на радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге рассказывает генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

Гость в студии, Екатеринбург, 28.10

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Невьянск – первый на Среднем Урале город-завод, известный на весь мир наклонной башней, особой техникой росписи икон и гончарными изделиями. Как небольшому провинциальному городу стать туристической меккой и любимым местом отдыха иностранных дипломатов?

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