Как детский рисунок может помочь больным?
Светлана Лансфорд и Полина ИсламоваФото: Павел Кислицын
Начальник отдела планирования и контроля финансовой и операционной деятельности магазина ИКЕА Екатеринбург Светлана Лансфорд и координатор по устойчивому развитию ИКЕА Екатеринбург Полина Исламова рассказали радио "Комсомольская правда" о социальных п
Гость в студии Екатеринбург 22-10
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Команда ИКЕА Екатеринбург получила социальный грант на поддержку отделения онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы. Проект был реализован совместно с Благотворительным фондом «Подари жизнь» и направлен на создание комфортных условий для детей, проходящих длительное лечение в клинике.