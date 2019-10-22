Основные претензии жителей к управляющим компаниям - низкое качество оказываемых услуг и плохое содержание подъездов.
Александр Колесников
О проблемах в сфере ЖКХ Екатеринбурга, конкуренции на рынке управляющих компаний рассказывает председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской Думы, Александр Колесников.
Гость в студии Екатеринбург 21-10 (2)
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Сфера ЖКХ одна из самых болезненных и острых.
Дома, как и люди, стареют и нуждаются в ремонте. Где взять средства на их содержание, куда жаловаться в случае проблем? Почему так важно выбрать хорошую управляющую организацию? Чем занимается комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской Думы? Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге.