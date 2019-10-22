2019-10-22T14:15:07+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Основные претензии жителей к управляющим компаниям - низкое качество оказываемых услуг и плохое содержание подъездов.

Александр КолесниковАлександр Колесников

О проблемах в сфере ЖКХ Екатеринбурга, конкуренции на рынке управляющих компаний рассказывает председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской Думы, Александр Колесников.

Гость в студии Екатеринбург 21-10 (2)

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Сфера ЖКХ одна из самых болезненных и острых.

Дома, как и люди, стареют и нуждаются в ремонте. Где взять средства на их содержание, куда жаловаться в случае проблем? Почему так важно выбрать хорошую управляющую организацию? Чем занимается комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской Думы? Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге.

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