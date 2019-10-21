Почему в квартире министра энергетики и ЖКХ Свердловской области включили отопление в последнюю очередь?

21 Окт. 09:25 2019-10-21T14:58:28+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Главное - вовремя Екатеринбург 21-10 00:00 00:00

Как начался отопительный сезон в Свердловской области? Когда будут построены мусоросортировочные заводы в регионе? Куда и как сдавать батарейки для утилизации? Что сделать, чтобы твой двор отремонтировали? Об этом рассказывает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.