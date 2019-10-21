2019-10-21T14:58:28+03:00
Главное - вовремя
Людмила ВАРАКИНА

Почему в квартире министра энергетики и ЖКХ Свердловской области включили отопление в последнюю очередь?

Николай СмирновНиколай СмирновФото: Павел Кислицын

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов открыл “Марафон ЖКХ” на радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге.

Главное - вовремя Екатеринбург 21-10

00:00
00:00

Как начался отопительный сезон в Свердловской области? Когда будут построены мусоросортировочные заводы в регионе? Куда и как сдавать батарейки для утилизации? Что сделать, чтобы твой двор отремонтировали? Об этом рассказывает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Скачать передачу [mp3, 38.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Октября 2019 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: «Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пятое поражение подряд: казанский «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в домашнем матче
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Два человека в больнице: на Серовском тракте грузовик не поделил дорогу с иномаркой
Путин включил в свой совет свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову
В Свердловской области из-за перевернувшейся цистерны с газом закрыта трасса Серов-Ивдель
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Свердловской области
На уральских предприятиях ЕВРАЗа выбрали лучших молодых руководителей
В мэрии Екатеринбурга рассказали, что будет с кинотеатром «Салют»
Праздник удался: житель Екатеринбурга изнасиловал девушку в день рождения и оказался в тюрьме
Запуск новой инвестиционной системы
Ледяной дождь стал причиной почти сотни ДТП в Екатеринбурге
Банк «УРАЛСИБ» предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
«Ударил кулаком по лицу и набросился сверху»: екатеринбуржцу, изнасиловавшему свою подругу, дали четыре года тюрьмы
Екатеринбург - крепкий город: Белоруссия и Свердловская область продолжат сотрудничество
За первую половину дня из-за гололеда в Екатеринбурге произошло 90 ДТП
Прокуратура проверит, насколько власти Екатеринбурга готовы к гололеду
Победа в 19 раз: уральские волейболисты-паралимпийцы обыграли Москву и вновь стали чемпионами России
Уральские синоптики объяснили, когда в Екатеринбурге закончатся теплые дни
В Ирбите археологи отыскали фарфоровую посуду XVIII - XIX веков
Праздновали день рождения раньше времени: на Урале прощаются с погибшими в ДТП красавицами
Реализация майских указов президента
На Урале прокуратура проверит МУП, где из-за обвала грунта во время работ погиб рабочий
«Есть личная спа-зона»: В центре Екатеринбурга за баснословные деньги продают элитный пентхаус