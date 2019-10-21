Почему в квартире министра энергетики и ЖКХ Свердловской области включили отопление в последнюю очередь?
Николай СмирновФото: Павел Кислицын
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов открыл “Марафон ЖКХ” на радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге.
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Как начался отопительный сезон в Свердловской области? Когда будут построены мусоросортировочные заводы в регионе? Куда и как сдавать батарейки для утилизации? Что сделать, чтобы твой двор отремонтировали? Об этом рассказывает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.