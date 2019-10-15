Смертная казнь: аргументы "за"

15 Окт. 16:42 2019-10-15T16:47:11+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии, Екатеринбург. 15.10 00:00 00:00

Почему жестокое убийство ребенка всколыхнуло всю страну, как это связано с убийством 27-летней жительницы Екатеринбурга и почему общество стало таким жестоким - обсуждаем в эфире радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге.