Смертная казнь: аргументы "за"
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер про резонансные убийства ребенка в Саратове и Ксении Каторгиной в Екатеринбурге и про введение смертной казни в эфире радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге.
Гость в студии, Екатеринбург. 15.10
Почему жестокое убийство ребенка всколыхнуло всю страну, как это связано с убийством 27-летней жительницы Екатеринбурга и почему общество стало таким жестоким - обсуждаем в эфире радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге.