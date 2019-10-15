2019-10-15T16:47:11+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Смертная казнь: аргументы "за"

ЭфирЭфирФото: Павел Кислицын

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер про резонансные убийства ребенка в Саратове и Ксении Каторгиной в Екатеринбурге и про введение смертной казни в эфире радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге.

Гость в студии, Екатеринбург. 15.10

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Почему жестокое убийство ребенка всколыхнуло всю страну, как это связано с убийством 27-летней жительницы Екатеринбурга и почему общество стало таким жестоким - обсуждаем в эфире радио "Комсомольская правда" в Екатеринбурге.

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