Зачем нужна женская грудь, для чего мужчинам борода и почему уменьшается человеческий мозг?

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-11T10:46:46+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии Екатеринбург 10-10 00:00 00:00

С 9 по 13 октября в Екатеринбурге проходит фестиваль науки «Кстати», организованный информационным центром по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» и администрации Екатеринбурга. Известные российские и зарубежные учёные читают лекции в екатеринбургских кафе и барах, университетах и школах.

Старший научный сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова и доцент института истории и социологии Удмуртского университета Александр Митряков рассказали слушателям радио “Комсомольская правда” о том, как жили люди, пока не выдумали прогресс, чему может научиться эффективный менеджер у бушменов и папуасов, почему дарить важнее, чем продавать и трудно ли читать научные лекции в барах.