Зачем нужна женская грудь, для чего мужчинам борода и почему уменьшается человеческий мозг?
В эфире радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге антрополог, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова и археолог, доцент Александр Митряков.
Гость в студии Екатеринбург 10-10
С 9 по 13 октября в Екатеринбурге проходит фестиваль науки «Кстати», организованный информационным центром по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» и администрации Екатеринбурга. Известные российские и зарубежные учёные читают лекции в екатеринбургских кафе и барах, университетах и школах.
Старший научный сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова и доцент института истории и социологии Удмуртского университета Александр Митряков рассказали слушателям радио “Комсомольская правда” о том, как жили люди, пока не выдумали прогресс, чему может научиться эффективный менеджер у бушменов и папуасов, почему дарить важнее, чем продавать и трудно ли читать научные лекции в барах.