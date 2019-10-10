Почему екатеринбургские скверы - рассадник преступности?
Нужны ли Екатеринбургу скверы - об этом спорят в “Радиорубке” депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников и руководитель комитета защиты сквера, юрист и общественник Иван Волков.
Радиорубка Екатеринбург 09-10
В эфире радио “Комсомольская правда”: что ответил блогеру Варламову депутат Колесников, во сколько обходится содержание скверов в Екатеринбурге, нужны ли городу дружинники и почему депутатов нужно рассаживать друг от друга на расстоянии плевка.