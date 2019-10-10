Почему екатеринбургские скверы - рассадник преступности?

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-10T11:42:42+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Радиорубка Екатеринбург 09-10 00:00 00:00

В эфире радио “Комсомольская правда”: что ответил блогеру Варламову депутат Колесников, во сколько обходится содержание скверов в Екатеринбурге, нужны ли городу дружинники и почему депутатов нужно рассаживать друг от друга на расстоянии плевка.