2019-10-10T11:42:42+03:00
Радиорубка
Людмила ВАРАКИНА

Почему екатеринбургские скверы - рассадник преступности?

Александр Колесников, Людмила Варакина, Иван ВолковАлександр Колесников, Людмила Варакина, Иван Волков

Нужны ли Екатеринбургу скверы - об этом спорят в “Радиорубке” депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников и руководитель комитета защиты сквера, юрист и общественник Иван Волков.

Радиорубка Екатеринбург 09-10

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В эфире радио “Комсомольская правда”: что ответил блогеру Варламову депутат Колесников, во сколько обходится содержание скверов в Екатеринбурге, нужны ли городу дружинники и почему депутатов нужно рассаживать друг от друга на расстоянии плевка.

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