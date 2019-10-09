Почему Екатеринбург не готов к легализации проституции?
Заведующий кафедрой прикладной социологии УрФУ Анатолий Меренков о том, как фейковые социологические опросы поднимают инвестиционный потенциал регионов, городов и даже политиков.
Гость в студии Екатеринбург 08-09
В эфире радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге анализ популярных рейтингов и социологических опросов населения. Анатолий Меренков, заведующий кафедрой прикладной социологии УрФУ рассказывает о том, нужно ли верить социологическим опросам или почему Екатеринбург стал лидером среди городов “продажной любви”.