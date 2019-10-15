Разногласия среди сторонников и противников строительства храма в Екатеринбурге могут возникнуть вновь

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-15T11:24:27+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Картина дня Екатеринбург 14-10 00:00 00:00

В Екатеринбурге прошел первый в истории города опрос референдумного типа. Горожане выбрали место для строительства храма святой Екатерины.

Опрос - результат майских протестов жителей города против возведения собора в сквере у театра драмы, его рекомендовал провести в Екатеринбурге президент России Владимир Путин. Перед воскресным голосованием пять месяцев шли ожесточенные споры о том, как именно проводить опрос и какие площадки включать в список. 13 октября произошло историческое событие - в результате первого в истории города опроса референдумного типа была выбрана площадка под строительство храма святой Екатерины. На месте бывшего Уральского приборостроительного завода, рядом с резиденцией губернатора Свердловской области, к 300-летию Екатеринбурга появится храм в честь небесной защитницы города.