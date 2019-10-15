2019-10-15T11:24:27+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Разногласия среди сторонников и противников строительства храма в Екатеринбурге могут возникнуть вновь

"Картина дня""Картина дня"

В “Теме дня” историк Николай Дерягин вместе с общественником Алексеем Беззубом поспорили в прямом эфире на радио “Комсомольская правда” с членом рабочей группы по выбору места для храма Александром Гавриленко и представителем сообщества “Святой Екатерины”

Картина дня Екатеринбург 14-10

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В Екатеринбурге прошел первый в истории города опрос референдумного типа. Горожане выбрали место для строительства храма святой Екатерины.

Опрос - результат майских протестов жителей города против возведения собора в сквере у театра драмы, его рекомендовал провести в Екатеринбурге президент России Владимир Путин. Перед воскресным голосованием пять месяцев шли ожесточенные споры о том, как именно проводить опрос и какие площадки включать в список. 13 октября произошло историческое событие - в результате первого в истории города опроса референдумного типа была выбрана площадка под строительство храма святой Екатерины. На месте бывшего Уральского приборостроительного завода, рядом с резиденцией губернатора Свердловской области, к 300-летию Екатеринбурга появится храм в честь небесной защитницы города.

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Картина дня. Екатеринбург

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В студии: Андрей БЕЛОУСОВ, Анна Дудник
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