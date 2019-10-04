2019-10-04T08:41:23+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Как работает Вселенная и можно ли изучать науку в городских барах?

Елена Николаева и Павел СкрипниченкоЕлена Николаева и Павел Скрипниченко

В эфире радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге о ежегодном фестивале науки “Кстати” рассказывают организатор фестиваля Елена Николаева и эксперт фестиваля, астроном Павел Скрипниченко.

Гость в студии Екатеринбург 03-10

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С 9 по 13 октября в Екатеринбурге состоится фестиваль науки “Кстати”, организованный Информационным центром по атомной энергии при поддержке Госкорпорации “Росатом” и Администрации Екатеринбурга. У горожан будет пять дней, чтобы влюбиться в науку.

Уральцев ждет марафон открытых лекций, научно-популярных ток-шоу, мастер-классов, кинопоказов и новых форматов с бесплатным входом. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию и включает в себя более 30 уникальных мероприятий на 20 площадках, которые откроют свои двери для желающих прикоснуться к науке.

Экспертами фестиваля станут известные российские и зарубежные ученые, которые примут участие в необычных форматах.

Подробнее об этом в эфире радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге рассказали - директор Информационного центра по атомной энергии при поддержке Госкорпорации “Росатом” Екатеринбурга, организатор бесплатного фестиваля науки “Кстати” Елена Николаева и

преподаватель кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ, популяризатор науки, научный руководитель школы астрономии kantrSkrip Павел Скрипниченко.

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