Как работает Вселенная и можно ли изучать науку в городских барах?

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-04T08:41:23+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии Екатеринбург 03-10 00:00 00:00

С 9 по 13 октября в Екатеринбурге состоится фестиваль науки “Кстати”, организованный Информационным центром по атомной энергии при поддержке Госкорпорации “Росатом” и Администрации Екатеринбурга. У горожан будет пять дней, чтобы влюбиться в науку.

Уральцев ждет марафон открытых лекций, научно-популярных ток-шоу, мастер-классов, кинопоказов и новых форматов с бесплатным входом. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию и включает в себя более 30 уникальных мероприятий на 20 площадках, которые откроют свои двери для желающих прикоснуться к науке.

Экспертами фестиваля станут известные российские и зарубежные ученые, которые примут участие в необычных форматах.

Подробнее об этом в эфире радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге рассказали - директор Информационного центра по атомной энергии при поддержке Госкорпорации “Росатом” Екатеринбурга, организатор бесплатного фестиваля науки “Кстати” Елена Николаева и

преподаватель кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ, популяризатор науки, научный руководитель школы астрономии kantrSkrip Павел Скрипниченко.