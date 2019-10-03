Зачем трактористу из Серова нужен национальный проект “Производительность труда и поддержка занятости”?

3 Окт. 12:20 2019-10-03T12:45:49+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии Екатеринбург 02-10 00:00 00:00

Как увеличение пенсионного возраста скажется на производительность труда, грозит ли внедрение наукоемких технологий на предприятиях массовой безработицей, заменят ли роботы людей, при чем здесь четырехдневная рабочая неделя и как у государство взять деньги, чтобы научиться упаковывать курицу за шесть секунд.Об этом в эфире радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский.