Как открыть ночной клуб с нуля?
Александр ТолстыхФото: Павел Кислицын
В программе о бизнесе “Важные птицы” на радио “Комсомольская Правда” в Екатеринбурге арт-директор концерт-холла “Свобода” Александр Толстых рассказывает о том, как заработать на открытии ночного клуба.
Важные птицы Екатеринбург 01-10
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Сколько денег нужно, чтобы открыть ночной клуб, выгодный ли это бизнес, бизнес-план, взаимодействие с надзорными органами, правильный выбор помещения, для чего нужна охрана - об этом рассказывает организатор мероприятий и арт-директор концерт-холла “Свобода” Александр Толстых.