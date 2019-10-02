2019-10-02T09:27:39+03:00
Важные птицы - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Как открыть ночной клуб с нуля?

Александр ТолстыхАлександр ТолстыхФото: Павел Кислицын

В программе о бизнесе “Важные птицы” на радио “Комсомольская Правда” в Екатеринбурге арт-директор концерт-холла “Свобода” Александр Толстых рассказывает о том, как заработать на открытии ночного клуба.

Важные птицы Екатеринбург 01-10

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Сколько денег нужно, чтобы открыть ночной клуб, выгодный ли это бизнес, бизнес-план, взаимодействие с надзорными органами, правильный выбор помещения, для чего нужна охрана - об этом рассказывает организатор мероприятий и арт-директор концерт-холла “Свобода” Александр Толстых.

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Важные птицы - Екатеринбург

Тема: Почему у предпринимателей отжимают бизнес, а чиновники принимают законы, чтобы брать взятки? Должна ли власть помогать бизнесу и как несколько раз в год встретиться с Путиным?

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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