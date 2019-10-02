Как открыть ночной клуб с нуля?

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-02T09:27:39+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Важные птицы Екатеринбург 01-10 00:00 00:00

Сколько денег нужно, чтобы открыть ночной клуб, выгодный ли это бизнес, бизнес-план, взаимодействие с надзорными органами, правильный выбор помещения, для чего нужна охрана - об этом рассказывает организатор мероприятий и арт-директор концерт-холла “Свобода” Александр Толстых.