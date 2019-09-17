Голы, очки, секунды - все о спорте в регионе и стране, с нашим спортивным экспертом Дмитрием Федечкиным каждый вторник в утреннем эфире.
Дмитрий Федечкин
Футболисты “Урала” обыграли “Спартак”, серия беспроигрышных матчей хоккейного клуба “Автомобилист”, самый красивый гол сезона, розыгрыши призов на радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге.
Главное - вовремя Екатеринбург 17-09 (2)
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В эфире радио “Комсомольская Правда” Екатеринбург - обзор самых значимых спортивных событий с Дмитрием Федечкиным.