Марианна Анискина: “Отоневролог - это врач который занимается диагностикой и лечением любого вида головокружений..”
Марианна Анискина
Что делать, если болит голова. Советы врача отоневролога, специалиста по головокружению клиники неврологии и мануальной терапии в Екатеринбурге "Вертеброцентр" Марианны Анискиной.
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Кто такой отоневролог, чем занимается и почему к нему нужно обращаться при головокружении? Причины головокружения. Как взаимосвязано головокружение и остеохондроз. На эти вопросы отвечает врач отоневролог Маринна Анискина.