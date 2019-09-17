Марианна Анискина: “Отоневролог - это врач который занимается диагностикой и лечением любого вида головокружений..”

17 Сент. 08:11 2019-09-17T12:48:58+03:00

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Кто такой отоневролог, чем занимается и почему к нему нужно обращаться при головокружении? Причины головокружения. Как взаимосвязано головокружение и остеохондроз. На эти вопросы отвечает врач отоневролог Маринна Анискина.