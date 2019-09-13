«Социалистический сюрреализм» покажут гостям 5 Уральской индустриальной биеннале современного искусства
Саша Генцис, фотограф, автор выставки «Социалистический Сюрреализм» и Алексей Логинов, профессор РГГУ, коллекционер и эксперт в области современной фотографии рассказали о своем проекте в рамках биеннале.
Главное - вовремя Екатеринбург 13-09
Проект «Социалистический Сюрреализм» призван передать эмоциональную атмосферу социалистического быта, которая в наше время оставила позади стадию реальности и вышла на качественно новый уровень – уровень сюрреализма.