«Социалистический сюрреализм» покажут гостям 5 Уральской индустриальной биеннале современного искусства

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-13T17:12:07+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург 13-09 00:00 00:00

Проект «Социалистический Сюрреализм» призван передать эмоциональную атмосферу социалистического быта, которая в наше время оставила позади стадию реальности и вышла на качественно новый уровень – уровень сюрреализма.