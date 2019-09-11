2019-09-11T13:23:09+03:00
Люди в погонах
Людмила ВАРАКИНА

Дроны на охране 276 охотничьих хозяйств и 42 общедоступных охотничьих угодий Свердловской области

Кузнецов Александр и Ковалев АртемКузнецов Александр и Ковалев АртемФото: Павел Кислицын

Гости в студии: Александр Кузнецов, директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, Артем Ковалев, врио. начальника отдела по контролю за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Упр. Росгвардии.

Люди в погонах Екатеринбург 11-09

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Открыт сезон осенней охоты 2019-2020:

- Сколько охотников проживает на территории Свердловской области, каким оружием они владеют и как их контролируют сотрудники Росгвардии?

- Какие правила действуют при обращении с оружием и какова ответственность за их нарушения?

- Какой спецтехникой пользуются сотрудники Департамента для борьбы с браконьерами?

На эти многие другие вопросы отвечают наши гости.

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