Дроны на охране 276 охотничьих хозяйств и 42 общедоступных охотничьих угодий Свердловской области

11 Сент. 13:12 2019-09-11T13:23:09+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Люди в погонах Екатеринбург 11-09 00:00 00:00

Открыт сезон осенней охоты 2019-2020:

- Сколько охотников проживает на территории Свердловской области, каким оружием они владеют и как их контролируют сотрудники Росгвардии?

- Какие правила действуют при обращении с оружием и какова ответственность за их нарушения?

- Какой спецтехникой пользуются сотрудники Департамента для борьбы с браконьерами?

На эти многие другие вопросы отвечают наши гости.