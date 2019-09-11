Дроны на охране 276 охотничьих хозяйств и 42 общедоступных охотничьих угодий Свердловской области
Гости в студии: Александр Кузнецов, директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, Артем Ковалев, врио. начальника отдела по контролю за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Упр. Росгвардии.
Люди в погонах Екатеринбург 11-09
Открыт сезон осенней охоты 2019-2020:
- Сколько охотников проживает на территории Свердловской области, каким оружием они владеют и как их контролируют сотрудники Росгвардии?
- Какие правила действуют при обращении с оружием и какова ответственность за их нарушения?
- Какой спецтехникой пользуются сотрудники Департамента для борьбы с браконьерами?
На эти многие другие вопросы отвечают наши гости.