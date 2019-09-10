В Екатеринбурге стартовал юбилейный чемпионат мира по боксу

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-10T09:46:35+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург (2) 10-09 00:00 00:00

Мужской чемпионат мира на территории России проходит впервые после распада Советского Союза, до этого в 1989 году турнир принимала Москва. Об особенностях развития боевых видов спорта в эфире радио “Комсомольская Правда - Екатеринбург” рассказали спортивные эксперты.