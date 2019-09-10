В Екатеринбурге стартовал юбилейный чемпионат мира по боксу
Гости в студии: Дмитрий Федечкин, директор департамента по связям с общественностью РМК и спортивный эксперт, тренер Мирхакам Сабуров, детский тренер.
Главное - вовремя Екатеринбург (2) 10-09
Мужской чемпионат мира на территории России проходит впервые после распада Советского Союза, до этого в 1989 году турнир принимала Москва. Об особенностях развития боевых видов спорта в эфире радио “Комсомольская Правда - Екатеринбург” рассказали спортивные эксперты.