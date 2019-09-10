2019-09-10T09:46:35+03:00
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Андрей ЛЕОНОВЮлия СТАЛИНА

В Екатеринбурге стартовал юбилейный чемпионат мира по боксу

Мирхакам Сабуров и Дмитрий ФедечкинМирхакам Сабуров и Дмитрий ФедечкинФото: Павел Кислицын

Гости в студии: Дмитрий Федечкин, директор департамента по связям с общественностью РМК и спортивный эксперт, тренер Мирхакам Сабуров, детский тренер.

Главное - вовремя Екатеринбург (2) 10-09

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Мужской чемпионат мира на территории России проходит впервые после распада Советского Союза, до этого в 1989 году турнир принимала Москва. Об особенностях развития боевых видов спорта в эфире радио “Комсомольская Правда - Екатеринбург” рассказали спортивные эксперты.

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