СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-10T09:41:00+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург (1) 10-09 00:00 00:00

Причины головокружений и головной боли, способы их лечения, к какому специалисту обратиться с этими проблемами. Об этом и многом другом рассказывает главный врач клиники неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр» Евгений Иванов.