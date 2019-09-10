Причины головокружений и головной боли, способы их лечения.
Евгений ИвановФото: Павел Кислицын
Гость в студии: Евгений Иванов, главный врач клиники неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр», член международной ассоциации по лечению боли.
Главное - вовремя Екатеринбург (1) 10-09
00:00
00:00
Причины головокружений и головной боли, способы их лечения, к какому специалисту обратиться с этими проблемами. Об этом и многом другом рассказывает главный врач клиники неврологии и мануальной терапии «Вертеброцентр» Евгений Иванов.