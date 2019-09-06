«Комсомольская правда» проехала по Европе!

6 Сент. 13:14 2019-09-06T14:21:10+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии 13.00 Екатеринбург 06-09 00:00 00:00

Гости в студии, участники автопробега: Мария Базунова, директор ИД «Комсомольская правда» Екатеринбург, Светлана Емельянова, пресс-секретарь компании «Мегафон» на Урале, генеральный партнер, Сергей Стуков, главный редактор газеты «Березовский рабочий»..

Группа из 11 журналистов Свердловской области открывала для себя секреты уральской истории, природы и промышленности, посетив пять городов "европейского" Урала. Если вы хотите провести незабываемые выходные, не уезжая далеко от дома, слушайте наш эфир!