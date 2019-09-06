Печное отопление в семи школах Свердловской области - в 21 веке?! Что с этим делать?
Гость в студии: первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.
Гость в студии Екатеринбург 05-09
В Свердловской области успешно стартовал учебный год. В школы отправилось более 500 тысяч учеников. Ждут ли их в этом году какие-либо нововведения? Есть ли какие-то изменения, которые вступят в силу в новом году? Что такое WorldSkills? Эти другие вопросы обсуждаем в эфире радио “Комсомольская Правда - Екатеринбург” с Ниной Журавлевой.