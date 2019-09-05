Сергей Бидонько: «Вопросы связанные с поддержкой национальных, культурных, общественных, религиозных организаций различной направленности – это одно из важнейших направлений государственной политики…»
Сергей Бидонько
Гость в студии: Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской области
Гость в студии Екатеринбург 05-09
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Взаимодействие с общественными объединениями, культурно-национальными автономиями. Обманутые дольщики. Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Эти и другие темы в эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько.