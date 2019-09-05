«БЕССМЕРТИЕ» - лаборатория индустриальности на 5-Й Уральской биеннале
Гости в студии: Арт-директор галереи Дарья Костина и организатор спецпроектов Уральской индустриальной биеннале современного искусства Елена Горобинская.
Главное - вовремя Екатеринбург 05-09
«Лаборатория индустриальности» – это исследовательская и практическая платформа по работе с объектами индустриального наследия. Лаборатория помогает выявить индустриальное наследие в малых и средних городах Урала, развивать профессиональные компетенции местных специалистов и инициативных групп, разработать уникальные сценарии работы с наследием.