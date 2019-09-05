2019-09-05T10:01:57+03:00
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Андрей ЛЕОНОВЮлия СТАЛИНА

«БЕССМЕРТИЕ» - лаборатория индустриальности на 5-Й Уральской биеннале

Елена Горобинская и Дарья КостинаЕлена Горобинская и Дарья КостинаФото: Павел Кислицын

Гости в студии: Арт-директор галереи Дарья Костина и организатор спецпроектов Уральской индустриальной биеннале современного искусства Елена Горобинская.

Главное - вовремя Екатеринбург 05-09

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«Лаборатория индустриальности» – это исследовательская и практическая платформа по работе с объектами индустриального наследия. Лаборатория помогает выявить индустриальное наследие в малых и средних городах Урала, развивать профессиональные компетенции местных специалистов и инициативных групп, разработать уникальные сценарии работы с наследием.

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