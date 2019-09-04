2019-09-04T14:33:49+03:00
Какие люди!
Людмила ВАРАКИНА

Анатолий Гагарин: «Урал сопротивляется человеку...»

Анатолий ГагаринАнатолий ГагаринФото: Павел Кислицын

Философ и политолог Анатолий Гагарин о Екатеринбурге как городе святых и бесов, золотых унитазах в школе на Вторчермете и о том, для чего столице евразийского континента нужен кафедральный собор.

Какие люди Екатеринбург

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Анатолий Гагарин работал консультантом в Департаменте внутренней политики Администрации Губернатора Свердловской области. Был заместителем Главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. Доцент философского факультета Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Директор Института политических исследований и гуманитарных проектов. Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества. Генеральный директор Творческого объединения «Кинофабрика».

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