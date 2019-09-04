Анатолий Гагарин: «Урал сопротивляется человеку...»
Философ и политолог Анатолий Гагарин о Екатеринбурге как городе святых и бесов, золотых унитазах в школе на Вторчермете и о том, для чего столице евразийского континента нужен кафедральный собор.
Какие люди Екатеринбург
Анатолий Гагарин работал консультантом в Департаменте внутренней политики Администрации Губернатора Свердловской области. Был заместителем Главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. Доцент философского факультета Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Директор Института политических исследований и гуманитарных проектов. Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества. Генеральный директор Творческого объединения «Кинофабрика».