Роман Кравченко: «Честность – это главное правило Уралмаша…»

27 Авг. 14:45 2019-08-27T16:16:00+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии Екатеринбург 27-08 00:00 00:00

Разговор в студии пойдет о планах развития и благоустройстве самого большого городского района в России (Уралмаш). Решение конфликта разгоревшегося вокруг суприматического креста Покраса Лампаса. Насущные проблемы района и способы их решения. Роман Кравченко перечисляет свои любимые места на Уралмаше. Это и многое другое в разговоре с главой администрации Орджоникидзевского района Романом Кравченко.