Роман Кравченко: «Честность – это главное правило Уралмаша…»
Роман КравченкоФото: Павел Кислицын
Гость в студии: глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко
Гость в студии Екатеринбург 27-08
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Разговор в студии пойдет о планах развития и благоустройстве самого большого городского района в России (Уралмаш). Решение конфликта разгоревшегося вокруг суприматического креста Покраса Лампаса. Насущные проблемы района и способы их решения. Роман Кравченко перечисляет свои любимые места на Уралмаше. Это и многое другое в разговоре с главой администрации Орджоникидзевского района Романом Кравченко.