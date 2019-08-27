Точка кипения - катализатор регионального развития!

27 Авг. 13:45 2019-08-27T13:46:43+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Важные птицы Екатеринбург 27-08 00:00 00:00

Точка собирает учёных, бизнесменов и технологических предпринимателей, промышленников, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. Чтобы они могли делиться своим опытом, результатами деятельности, проектировали будущее, развивая свой бизнес, город, регион и создавая предпосылки для технологического лидерства России на конкретных мировых рынках. Об этом перспективном проекте говорим в студии с нашими гостями.