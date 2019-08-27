2019-08-27T20:59:33+03:00
Главное - вовремя
Андрей БЕЛОУСОВ

Сергей Макаров: «Варикозная болезнь, это плата человека за возможность хождения на двух ногах…»

Макаров Сергей ЕвгеньевичМакаров Сергей ЕвгеньевичФото: Павел Кислицын

Гости в студии: Многопрофильный Медицинский Центр « Ангио Лайн», сосудистый хирург , врач флеболог высшей категории Сергей Евгеньевич Макаров, заместитель директора по развитию Татьяна Вячеславовна Лебедева

главное - вовремя Екатеринбург 27-08

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Каково состояние современной флебологии? Изменились ли подходы к лечению и какие есть новые методы лечения варикозной болезни? В чем же преимущества нехирургического лечения варикоза? Или это просто дань новым технологиям и прогрессу? На эти на многие другие вопросы отвечают наши гости.

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