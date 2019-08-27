Сергей Макаров: «Варикозная болезнь, это плата человека за возможность хождения на двух ногах…»

27 Авг. 10:19 2019-08-27T20:59:33+03:00

главное - вовремя Екатеринбург 27-08 00:00 00:00

Каково состояние современной флебологии? Изменились ли подходы к лечению и какие есть новые методы лечения варикозной болезни? В чем же преимущества нехирургического лечения варикоза? Или это просто дань новым технологиям и прогрессу? На эти на многие другие вопросы отвечают наши гости.