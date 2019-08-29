2019-08-30T16:02:02+03:00
Какие люди!
Людмила ВАРАКИНА

Дмитрий Федечкин: «Человек, который работает в медиа больше трех лет и не растет, начинает деградировать…»

Дмитрий ФедечкинДмитрий ФедечкинФото: Павел Кислицын

Гость в студии: директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин.

Какие люди Екатеринбург 29-08

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Разговор в студии идет об инвестиционных планах и проектах РМК, четырехдневной рабочей неделе, об увольнении тагильских хирургов, о «супрематическом кресте» Покраса Лампаса. Дмитрий делится своим мнением о различных событиях, происходящих на Урале и не только.

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