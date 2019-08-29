Дмитрий Федечкин: «Человек, который работает в медиа больше трех лет и не растет, начинает деградировать…»

29 Авг. 13:38 2019-08-30T16:02:02+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Какие люди Екатеринбург 29-08 00:00 00:00

Разговор в студии идет об инвестиционных планах и проектах РМК, четырехдневной рабочей неделе, об увольнении тагильских хирургов, о «супрематическом кресте» Покраса Лампаса. Дмитрий делится своим мнением о различных событиях, происходящих на Урале и не только.