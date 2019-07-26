Андрей Кислицин: «В комфортной и уютной городской среде вы начинаете по другому воспринимать мир»
Андрей КислицинФото: Павел Кислицын
Гость в студии: Кислицын Андрей Николаевич (заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области)
Картина дня Екатеринбург 25.07.19
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Речь идет о формировании городской среды, как региональной составляющей нацпроекта "жилье и городская среда". О воплощении этой программы в жизнь рассказывает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Кислицин Андрей Николаевич.