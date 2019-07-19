Александр Миков: «65% пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнем»
Гость в студии: Миков Александр Владимирович, зам начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Свердловской области.
Главное - вовремя Екатеринбург 19.07.19 (1)
Какова ситуация с пожарами в области? Где безопасно купаться? Необходимые меры безопасности отдыха на воде. На эти и многие другие вопросы отвечает наш гость: Миков Александр Владимирович (зам. зам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Свердловской области).