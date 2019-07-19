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Андрей ЛЕОНОВАндрей БЕЛОУСОВ

Александр Миков: «65% пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнем»

Александр МиковАлександр МиковФото: Павел Кислицын

Гость в студии: Миков Александр Владимирович, зам начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Свердловской области.

Главное - вовремя Екатеринбург 19.07.19 (1)

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Какова ситуация с пожарами в области? Где безопасно купаться? Необходимые меры безопасности отдыха на воде. На эти и многие другие вопросы отвечает наш гость: Миков Александр Владимирович (зам. зам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Свердловской области).

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