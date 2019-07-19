Михаил Черепанов: «Наш союз является основным коммуникатором между бизнесом и властью»
Гость в студии: Михаил Григорьевич Черепанов (первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей).
Картина дня Екатеринбург 18.07.19
Разговор идет об уникальном объединении работодателей «Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей» в состав которого входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП составляет около 70% от промышленного производства в области.