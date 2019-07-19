Михаил Черепанов: «Наш союз является основным коммуникатором между бизнесом и властью»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-19T11:37:14+03:00

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Картина дня Екатеринбург 18.07.19 00:00 00:00

Разговор идет об уникальном объединении работодателей «Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей» в состав которого входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП составляет около 70% от промышленного производства в области.