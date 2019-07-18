Александр Коротких: «Наличие штрафов никак не влияет на регистрацию автотранспортного средства…»

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-18T11:25:17+03:00

Люди в погонах Екатеринбург 17.07.19 00:00 00:00

Разговор идет о том, как правильно и без проблем пройти регистрацию транспортного средства. Консультирует и отвечает на вопросы радиослушателей Коротких Александр Андреевич (начальник отделения по регистрации транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД, майор полиции).