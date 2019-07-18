2019-07-18T11:25:17+03:00
Люди в погонах
Андрей БЕЛОУСОВ

Александр Коротких: «Наличие штрафов никак не влияет на регистрацию автотранспортного средства…»

Александр КороткихАлександр КороткихФото: Павел Кислицын

Гость в студии: Коротких Александр Андреевич (начальник отделения по регистрации транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД, майор полиции)

Люди в погонах Екатеринбург 17.07.19

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Разговор идет о том, как правильно и без проблем пройти регистрацию транспортного средства. Консультирует и отвечает на вопросы радиослушателей Коротких Александр Андреевич (начальник отделения по регистрации транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД, майор полиции).

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