Дарья Троцкая: «Уважаемые родители! Я вынуждена с вами попрощаться… Сколько продержится следующий учитель, я к сожалению, не знаю…»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-17T10:28:22+03:00

Картина дня Екатеринбург 16.07.19 00:00 00:00

Разговор идет о том, как «выжить» в современных реалиях молодой учительнице. Можно ли изменить своему призванию из-за зарплаты? Как поменять свой профессиональный профиль? К кому обратиться, когда хочешь поменять свою профессию? Об этом и о многом другом рассуждают наши гости: Дарья Троцкая (бывшая учительница) и Подгайская Марина (специалист по подбору персонала).