Дарья Троцкая: «Уважаемые родители! Я вынуждена с вами попрощаться… Сколько продержится следующий учитель, я к сожалению, не знаю…»
Дарья ТроцкаяФото: Павел Кислицын
Гости в студии: Дарья Евгеньевна Троцкая (бывшая учительница), Подгайская Марина Вячеславовна (специалист по подбору персонала).
Картина дня Екатеринбург 16.07.19
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Разговор идет о том, как «выжить» в современных реалиях молодой учительнице. Можно ли изменить своему призванию из-за зарплаты? Как поменять свой профессиональный профиль? К кому обратиться, когда хочешь поменять свою профессию? Об этом и о многом другом рассуждают наши гости: Дарья Троцкая (бывшая учительница) и Подгайская Марина (специалист по подбору персонала).