Bar Hopping в Екатеринбурге – что это такое?
Сергей Филипов и Екатерина ГунинаФото: Павел Кислицын
Гости в студии: Сергей Филиппов - руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и Екатерина Гунина, аспирант ИЕНиМ УрФУ, м.н.с центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии»
итоги дня Екатеринбург 09.07.19
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9 июля в Екатеринбурге впервые прошел Science Bar Hopping —федеральный фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл. Молодые ученые рассказали о своих исследованиях в 8 барах в центре города. Bar Hopping, как социальное и культурное явление, об это и не только, рассказывают наши гости.