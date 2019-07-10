2019-07-10T08:01:29+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Андрей Белоусов

Bar Hopping в Екатеринбурге – что это такое?

Сергей Филипов и Екатерина ГунинаСергей Филипов и Екатерина ГунинаФото: Павел Кислицын

Гости в студии: Сергей Филиппов - руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и Екатерина Гунина, аспирант ИЕНиМ УрФУ, м.н.с центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии»

итоги дня Екатеринбург 09.07.19

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9 июля в Екатеринбурге впервые прошел Science Bar Hopping —федеральный фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл. Молодые ученые рассказали о своих исследованиях в 8 барах в центре города. Bar Hopping, как социальное и культурное явление, об это и не только, рассказывают наши гости.

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В студии: Андрей Белоусов, Анна Дудник
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