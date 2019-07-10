Bar Hopping в Екатеринбурге – что это такое?

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-10T08:01:29+03:00

итоги дня Екатеринбург 09.07.19 00:00 00:00

9 июля в Екатеринбурге впервые прошел Science Bar Hopping —федеральный фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл. Молодые ученые рассказали о своих исследованиях в 8 барах в центре города. Bar Hopping, как социальное и культурное явление, об это и не только, рассказывают наши гости.