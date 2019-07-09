Рустем Хасанов: «Безумные дни» — это российская версия фестиваля La Folle Journee…»
Гость в студии: Рустем Хасанов, первый заместитель директор Свердловской филармонии.
Главное - вовремя 09.07.19 Екатеринбург (1)
«Безумные дни» — фестиваль, объединяющий сотни исполнителей и десятки тысяч слушателей: концерты длительностью до часа, доступные цены на билеты, концертные залы в самом центре Екатеринбурга и фестивальное действо под открытым небом. «Безумные дни» — это возможность за три дня посетить десятки концертов, познакомиться с музыкой разных жанров, эпох и стилей, услышать любимые произведения и открыть для себя что-то новое.