Рустем Хасанов: «Безумные дни» — это российская версия фестиваля La Folle Journee…»

9 Июль 08:11 2019-07-09T08:12:53+03:00

Главное - вовремя 09.07.19 Екатеринбург (1) 00:00 00:00

«Безумные дни» — фестиваль, объединяющий сотни исполнителей и десятки тысяч слушателей: концерты длительностью до часа, доступные цены на билеты, концертные залы в самом центре Екатеринбурга и фестивальное действо под открытым небом. «Безумные дни» — это возможность за три дня посетить десятки концертов, познакомиться с музыкой разных жанров, эпох и стилей, услышать любимые произведения и открыть для себя что-то новое.