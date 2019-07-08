2019-07-08T08:19:59+03:00
Гость в студии - Екатеринбург

Рыбакова Ольга: «Население Екатеринбурга, в целом позитивно относится к мега-событиям…»

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Гости в студии: Директор центра маркетинговых исследований фонда "Социум" Рыбакова Ольга Викторовна (кандидат философских наук), и директор центра «Аналитик» Мозолин Андрей Владимирович.

Итоги дня Екатеринбург 05.07.19

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Анализ последних масштабных мероприятий, прошедших в Екатеринбурге и реакция населения на них. Экспертную оценку дают наши гости: директор центра маркетинговых исследований фонда "Социум" Рыбакова Ольга Викторовна (кандидат философских наук), и директор центра «Аналитик» Мозолин Андрей Владимирович.

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