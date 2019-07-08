Рыбакова Ольга: «Население Екатеринбурга, в целом позитивно относится к мега-событиям…»

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Итоги дня Екатеринбург 05.07.19 00:00 00:00

Анализ последних масштабных мероприятий, прошедших в Екатеринбурге и реакция населения на них. Экспертную оценку дают наши гости: директор центра маркетинговых исследований фонда "Социум" Рыбакова Ольга Викторовна (кандидат философских наук), и директор центра «Аналитик» Мозолин Андрей Владимирович.