Анастасия Брагина: «Мы действительно выбираем самых лучших мастеров…»

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-05T10:22:53+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург (1) 05.07.19 00:00 00:00

Разговор идет о фестивале «Иван-да-Марья» который направлен на возрождение традиционного народного искусства и поддержку мастеров. А также демонстрирует удивительные по красоте и технике работы и способствует популяризации ремесленного творчества среди молодежи, возрождает духовность и культурные традиции народного искусства.