Анастасия Брагина: «Мы действительно выбираем самых лучших мастеров…»
Гость в студии: Брагина Анастасия - PR-менеджер выставочной компании "Эксперт" и Светлана Груздова - мастер-художник, дизайнер по изготовлению авторских игрушек и кукол.
Главное - вовремя Екатеринбург (1) 05.07.19
Разговор идет о фестивале «Иван-да-Марья» который направлен на возрождение традиционного народного искусства и поддержку мастеров. А также демонстрирует удивительные по красоте и технике работы и способствует популяризации ремесленного творчества среди молодежи, возрождает духовность и культурные традиции народного искусства.