2019-07-05T10:22:53+03:00
Главное - вовремя
Андрей ЛЕОНОВ

Анастасия Брагина: «Мы действительно выбираем самых лучших мастеров…»

Фестиваль "Иван-да-Марья"Фестиваль "Иван-да-Марья"Фото: Павел Кислицын

Гость в студии: Брагина Анастасия - PR-менеджер выставочной компании "Эксперт" и Светлана Груздова - мастер-художник, дизайнер по изготовлению авторских игрушек и кукол.

Главное - вовремя Екатеринбург (1) 05.07.19

00:00
00:00

Разговор идет о фестивале «Иван-да-Марья» который направлен на возрождение традиционного народного искусства и поддержку мастеров. А также демонстрирует удивительные по красоте и технике работы и способствует популяризации ремесленного творчества среди молодежи, возрождает духовность и культурные традиции народного искусства.

Скачать передачу [mp3, 23.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В «БКС Брокер» отметили основные ошибки начинающих инвесторов
В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Горького
ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тысячи тонн шпунта Ларсена на строительство транспортного терминала LUGAPORT в Финском заливе
Интернет-магазины вытесняют торговые центры в Екатеринбурге
Средняя зарплата жителей Екатеринбурга перевалила за 50 тысяч рублей
«Посетит ИННОПРОМ и выступит на GMIS»: Владимир Путин точно приедет в Екатеринбург
Бывшего олимпийского чемпиона Антона Шипулина официально выдвинули на довыборы в Госудуму
«Кадровый кризис»: мэр Екатеринбурга признал факт нехватки специалистов
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, нашел способ не работать в колонии
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд на улице Сакко и Ванцетти
В Екатеринбургском зоопарке появился детеныш летучей лисицы
В Екатеринбурге на праздник в честь Универсиады потратят 900 тысяч рублей
На Сортировке на год перекроют часть улицы
В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты за кражу лотерейных билетов
Владимир Путин предложил Италии стать страной-партнером ИННОПРОМ-2020
Погрузка на Свердловской железной дороге за 6 месяцев составила 69,4 млн тонн
На Урале против службы ЖКХ возбудили уголовное дело из-за падения льда на младенца
В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка угрожала взорвать дом рядом с Южным автовокзалом