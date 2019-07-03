Что такое Иннопром – 2019?

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-03T08:02:12+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург (2) 00:00 00:00

ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.