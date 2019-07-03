Хасанов Рустем: «Культура – это то окно, через которое мы можем общаться…»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-03T07:56:00+03:00

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С 2 по 9 июля 2019 года в Свердловской филармонии будет проходить Летняя оркестровая академия. Ее участниками, станут молодые музыканты из 12 стран мира. Они освоят специальную образовательную программу под руководством опытных европейских мастеров и выступят в составе объединенного коллектива – Международного молодежного Чайковский-оркестра.