2019-07-03T07:56:00+03:00
Главное - вовремя
Андрей ЛЕОНОВ

Хасанов Рустем: «Культура – это то окно, через которое мы можем общаться…»

гости в студиигости в студииФото: Павел Кислицын

У нас в гостях: Хасанов Рустем Талгатович - первый зам директора по творческой деятельности Свердловской филармонии и Леонид Орлов - артист Уральского молодежного симфонического оркестра.

Главное - вовремя Екатеринбург (1)

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С 2 по 9 июля 2019 года в Свердловской филармонии будет проходить Летняя оркестровая академия. Ее участниками, станут молодые музыканты из 12 стран мира. Они освоят специальную образовательную программу под руководством опытных европейских мастеров и выступят в составе объединенного коллектива – Международного молодежного Чайковский-оркестра.

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