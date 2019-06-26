Алексей Бланков: «Чтобы быть ближе к жителям, открываются обособленные подразделения территориальных представительств…»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-26T07:43:12+03:00

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Нюансы экологической реформы в Екатеринбурге все детали ее внедрения и прохождения из уст эксперта. Деятельность обособленных подразделений территориальных представительств, планы и динамика развития.