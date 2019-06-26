2019-06-26T07:43:12+03:00
Главное - вовремя
Андрей ЛЕОНОВ

Алексей Бланков: «Чтобы быть ближе к жителям, открываются обособленные подразделения территориальных представительств…»

Алексей БланковАлексей БланковФото: Павел Кислицын

У нас в гостях: начальник службы территориальных представителей Алексей Владимирович Бланков ЕМУП Спецавтобаза

Главное - вовремя Екатеринбург (1)

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Нюансы экологической реформы в Екатеринбурге все детали ее внедрения и прохождения из уст эксперта. Деятельность обособленных подразделений территориальных представительств, планы и динамика развития.

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