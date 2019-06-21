Кто мы - "город бесов" или город активных созидательных людей, для которых дороги традиционные ценности?
Итоги недели с политологами: Доктором философских наук Анатолием Гагариным и советником Губернатора по информационной политике к.и.н. Александром Рыжковым
Итоги дня Екатеринбург
Главные итоги недели, начавшейся с резонансного заявления Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла об отказе от права строить храм святой Екатерины в сквере у театра Драмы. Кто мы - "город бесов" или город активных созидательных людей, для которых дороги традиционные ценности? Кому выгодно продолжать "раскачивать лодку" в уральской столице?
Почему "наезд на православных" это "наезд на Конституцию"?
Кто способен защитить основной закон государства?
Какой должна быть работа над ошибками в Екатеринбурге?
Об этом и многом другом...