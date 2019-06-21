2019-06-21T16:39:29+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Андрей ЛЕОНОВ

Кто мы - "город бесов" или город активных созидательных людей, для которых дороги традиционные ценности?

Александр Рыжков и Анатолий ГагаринАлександр Рыжков и Анатолий Гагарин

Итоги недели с политологами: Доктором философских наук Анатолием Гагариным и советником Губернатора по информационной политике к.и.н. Александром Рыжковым

Итоги дня Екатеринбург

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Главные итоги недели, начавшейся с резонансного заявления Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла об отказе от права строить храм святой Екатерины в сквере у театра Драмы. Кто мы - "город бесов" или город активных созидательных людей, для которых дороги традиционные ценности? Кому выгодно продолжать "раскачивать лодку" в уральской столице?

Почему "наезд на православных" это "наезд на Конституцию"?

Кто способен защитить основной закон государства?

Какой должна быть работа над ошибками в Екатеринбурге?

Об этом и многом другом...

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11 Июня 2019 15:03 - 16:00

Картина дня. Екатеринбург

Тема: Евгений Шурманов: «Мы надеемся, что 2 июля решение исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) будет положительным…»

В студии: Андрей Белоусов, Анна Дудник
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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