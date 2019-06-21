СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-21T16:39:29+03:00

Итоги дня Екатеринбург 00:00 00:00

Главные итоги недели, начавшейся с резонансного заявления Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла об отказе от права строить храм святой Екатерины в сквере у театра Драмы. Кто мы - "город бесов" или город активных созидательных людей, для которых дороги традиционные ценности? Кому выгодно продолжать "раскачивать лодку" в уральской столице?

Почему "наезд на православных" это "наезд на Конституцию"?

Кто способен защитить основной закон государства?

Какой должна быть работа над ошибками в Екатеринбурге?

Об этом и многом другом...