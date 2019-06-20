«Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви»
В Екатеринбурге проходит выставка «Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви», посвященная собору святой великомученицы - покровительницы Екатеринбурга.
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Гости в студии: иеромонах Аркадий (Логинов), настоятель архиерейского подворья св. Саввы Сербского, руководитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале 20 века, Оксана Витальевна Иванова, сотрудник музея, блогер, Сергей Викторович Голубев, предприниматель, один из создателей выставки.