Марина Харитонова: «Профилактический осмотр состояния полости рта, хотя бы два раза(!) в год, чрезвычайно важен!»
Марина Харитонова
Гость в студии: профессор, главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники Марина Павловна Харитонова
Здоровый разговор 03-06-19
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Профилактика полости рта, важность и особенности ухода за полостью рта. Профилактические осмотры в стоматологической поликлинике и многие другие медицинские процедуры, которые позволяют сохранить стоматологическое здоровье. Профессиональная консультация в мире стоматологии от ведущего стоматологического специалиста области Марины Павловны Харитоновой.