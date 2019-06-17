2019-06-17T13:49:10+03:00
Здоровый разговор
Анна Дудник

Марина Харитонова: «Профилактический осмотр состояния полости рта, хотя бы два раза(!) в год, чрезвычайно важен!»

Марина ХаритоноваМарина Харитонова

Гость в студии: профессор, главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники Марина Павловна Харитонова

Здоровый разговор 03-06-19

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Профилактика полости рта, важность и особенности ухода за полостью рта. Профилактические осмотры в стоматологической поликлинике и многие другие медицинские процедуры, которые позволяют сохранить стоматологическое здоровье. Профессиональная консультация в мире стоматологии от ведущего стоматологического специалиста области Марины Павловны Харитоновой.

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