Марина Харитонова: «Профилактический осмотр состояния полости рта, хотя бы два раза(!) в год, чрезвычайно важен!»

17 Июнь 13:45 2019-06-17T13:49:10+03:00

Здоровый разговор 03-06-19 00:00 00:00

Профилактика полости рта, важность и особенности ухода за полостью рта. Профилактические осмотры в стоматологической поликлинике и многие другие медицинские процедуры, которые позволяют сохранить стоматологическое здоровье. Профессиональная консультация в мире стоматологии от ведущего стоматологического специалиста области Марины Павловны Харитоновой.