Галина Кановалова: « Нам выгодно, когда наш клиент здоров…»

17 Июнь 13:37 2019-06-17T13:39:33+03:00

Здоровый разговор Екатеринбург 17,06,19 00:00 00:00

«Бережливая поликлиника», что это такое? Профилактические медицинские осмотры (диспансеризация). Для чего и почему нужно пройти? Упрощение и доступность качественного медицинского обслуживания. Повышение сервиса обслуживания в поликлиниках. Как этого достичь? На эти и многие другие вопросы отвечает специалист: Галина Викторовна Коновалова («Астрамед – МС»).