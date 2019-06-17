Галина Кановалова: « Нам выгодно, когда наш клиент здоров…»
Галина Коновалова
У нас в гостях председатель правления страховой медицинской компании «Астрамед - МС» Галина Викторовна Коновалова.
Здоровый разговор Екатеринбург 17,06,19
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«Бережливая поликлиника», что это такое? Профилактические медицинские осмотры (диспансеризация). Для чего и почему нужно пройти? Упрощение и доступность качественного медицинского обслуживания. Повышение сервиса обслуживания в поликлиниках. Как этого достичь? На эти и многие другие вопросы отвечает специалист: Галина Викторовна Коновалова («Астрамед – МС»).