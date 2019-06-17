2019-06-17T13:39:33+03:00
Здоровый разговор
Андрей Белоусов

Галина Кановалова: « Нам выгодно, когда наш клиент здоров…»

Галина КоноваловаГалина Коновалова

У нас в гостях председатель правления страховой медицинской компании «Астрамед - МС» Галина Викторовна Коновалова.

Здоровый разговор Екатеринбург 17,06,19

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«Бережливая поликлиника», что это такое? Профилактические медицинские осмотры (диспансеризация). Для чего и почему нужно пройти? Упрощение и доступность качественного медицинского обслуживания. Повышение сервиса обслуживания в поликлиниках. Как этого достичь? На эти и многие другие вопросы отвечает специалист: Галина Викторовна Коновалова («Астрамед – МС»).

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